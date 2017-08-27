Фроч - о бое Мейвезер - Макгрегор: "Случилось то, чего все ждали"

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что чемпион UFC Конор Макгрегор выступил достойно в поединке против непобежденного чемпиона мира Флойда Мейвезера. По его мнению, мероприятие с участием боксера и бойца смешанного стиля получилось отличным.

- Макгрегор преуспел, учитывая, что он представляет смешанные единоборства, - цитирует Mirror Фроча. - Если бы это был боксер, вы бы сказали, что это была недостаточно хорошая работа. В действительности, Мейвезеру противостоял боец UFC. Конор пришел, преисполненный гордости, попытался, но не смог добиться результата. Это было отличное мероприятие, хорошее шоу. Но в итоге случилось то, чего все ждали.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция