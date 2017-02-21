Фредди Роуч: "Все идет к тому, что бой между Макгрегором и Мейуэзером состоится"

Известный тренер Фредди Роуч считает, что бой между бойцом UFC Конором Макгрегором и прославленным боксером Флойдом Мейуэзером-младшим может состояться. Макгрегор хочет провести такой поединок и уже активно занимается боксерской подготовкой.

– Похоже, что это случится, – цитирует MMAFighting Роуча. – Все указывает на движение к этому. Думаю, что Конор хорошо подготовится. Мейуэзер говорил мне, что он готов встретиться с Макгрегором, и они заработают много денег. Хотя я в какой-то момент сомневался, что такой бой возможен.