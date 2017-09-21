Фредди Роуч: "У Пакиао есть предложение на бой с Кроуфордом"

Тренер боксера Мэнни Пакиао Фредди Роуч настроен на то, чтобы его подопечный провел реванш с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Джеффом Хорном. Специалист отметил, что у филиппинца есть предложение провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBC и WBO в первом полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

- Хочу, чтобы у Пакиао состоялся реванш с Хорном, - цитирует Sky Sports Роуча. - Думаю, что для него это будет лучший вариант на данный момент. Также у нас есть предложение на бой с Кроуфордом, и с несколькими другими боксерами.

Мэнни все также усиленно тренируется.