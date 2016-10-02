11:13 | БОКС — Профессиональный

Фредди Роуч: "Сомневаюсь, что есть боксер, способный победить Ковалева"

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Известный тренер Фредди Роуч уверен, что россиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд проведут зрелищный поединок, который состоится 19 ноября. Специалист сомневается, что в полутяжелом весе есть боец, способный победить Ковалева.

- Думаю, что Ковалев является лучшим бойцом в мире в своей весовой категории, - приводит Boxing Scene слова Роуча. - Сомневаюсь, что сейчас есть боксер, способный побить его, даже если говорить о бое с Уордом. Но при этом россиянину нужно будет поймать или остановить его. Не знаю, получится ли это. Но я уверен, что Ковалев - отличный боец и этот бой будет интересным.

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