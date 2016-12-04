Фредди Роуч: "Гассиев - конечно, настоящий зверь"

Тренер россиянина Дениса Лебедева Фредди Роуч после поражения подопечного от его соотечественника Мурата Гассиева отметил, что соперник был похож на зверя. Лебедев уступил Гассиеву и потерял титул чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе. При этом, Лебедев сохранил титул чемпиона по версии WBA.

- Реванш теперь - это вопрос переговоров и денег, - цитирует ТАСС Роуча. - Денис отлично выполнил план на бой, но помешал нокдаун. Гассиев - конечно, настоящий зверь, но мы боксировали правильно весь поединок. Реванш был бы отличной возможностью, чтобы вернуться.