00:34 | БОКС — Профессиональный

Фредди Роуч: "Гассиев - конечно, настоящий зверь"

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Тренер россиянина Дениса Лебедева Фредди Роуч после поражения подопечного от его соотечественника Мурата Гассиева отметил, что соперник был похож на зверя. Лебедев уступил Гассиеву и потерял титул чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе. При этом, Лебедев сохранил титул чемпиона по версии WBA.

- Реванш теперь - это вопрос переговоров и денег, - цитирует ТАСС Роуча. - Денис отлично выполнил план на бой, но помешал нокдаун. Гассиев - конечно, настоящий зверь, но мы боксировали правильно весь поединок. Реванш был бы отличной возможностью, чтобы вернуться.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3838946

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Хороший бой, что и говорить )))

00:49

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