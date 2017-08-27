Флойд Мейвезер: "Я же говорил, что закончу бой нокаутом"

Американский боксер Флойд Мейвезер отметил, что на протяжении последнего месяца не проводил спаррингов. По его словам, во время боя против Конора Макгрегора он придерживался плана.

- В течение последнего месяца мы не проводили спарринги, - цитирует Mirror Мейвезера. - Я просто делаю то, что умею лучше всего: я нашел способ заманить его в ловушку и сломать. На протяжении многих лет я работаю со своей командой.

Я говорил, что закончу бой нокаутом. У меня в карьере были и отличные бои, и скучные бои. Меня запомнят как победителя. Я просто придерживался плана на поединок.