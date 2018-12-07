Флойд Мейвезер: "Я не дегенерат, чтобы драться в клетке"

Бывший чемпион мира Флойд Мейвезер отметил, что готов провести бой с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Однако непобедимый боксер добавил, что он не дегенерат, чтобы драться в клетке по правилам MMA.

– Я лицо единоборств в принципе. Неважно, бокс это или MMA, – цитирует Мейвезера MMA Junkie. – Макгрегор уже узнал, что может произойти. Теперь много говорит Хабиб. Если он хочет боя, то и о нем я позабочусь. Если боя не будет, то моя жизнь хуже не станет.

– Я не долбаный дегенерат, (чтобы драться по правилам MMA). Я не выйду в чью-то клетку делать то, что они хотят. Флойд Мейвезер – боксер. И если кто-то хочет подраться, то это будет только в ринге.