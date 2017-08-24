Флойд Мейвезер: "У меня гранитный подбородок"

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший выразил уверенность в том, что опыт поможет ему одержать победу над Конором Макгрегором в поединке, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе. По словам Мейвезера, он сможет выдержать любой удар ирландца, собирающегося отправить его в нокаут.

- Я до сих пор помню уроки отца, в моей памяти отложились все связки, которые мы изучали, - приводит Boxing Scene слова Мейвезера. - В боксе я делал все, что можно, тысячи раз. Я был рожден бойцом и умру таким.

Макгрегор будет стараться изо всех сил, но ему придется непросто. В поединке Пакиао выбрасывал мощные удары, Альварес и Мозли направляли в меня "бомбы". Все эти парни войдут в "Зал славы" бокса. Но я хочу сказать о том, что у меня гранитный подбородок. Об этом нужно помнить.