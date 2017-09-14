Флойд Мейвезер: "У меня 7 счастливых женщин. Встречаться с одной - ни с кем не встречаться"

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший высказал свое отношение к институту брака. По мнению бывшего чемпиона мира, быть с одной женщиной довольно глупо.

– Сколько у меня женщин? Наверное, около семи. Счастливых семи, – отметил Мейвезер на шоу Awkward Puppets. – Мы вместе ходим в рестораны, путешествуем. Встречаться с одной – это все равно что ни с кем не встречаться. Вы должны получить этот гребанный развод. Приведите жену ко мне и скажите, что это ваше любимое место. Так вы сразу получите развод.