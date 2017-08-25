Флойд Мейвезер-старший: "Макгрегор даже ни разу не ударит моего сына"

Флойд Мейвезер-старший, отец и тренер Флойда Мейвезера-младшего, считает, что его сын легко победит бойца UFC Конора Макгрегора. Поединок между американцем и ирландцем пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

– Я скажу вам, что Конор – клоун, – цитирует A Bola Мейвезера-старшего. – Он столкнется с настоящим бойцом и будет уничтожен. Даже я бы его победил. Если этого не сделает мой сын, то потом я его побью. Все против Макгрегора. Он даже не приблизится на дистанцию удара к Флойду. И ни разу не ударит его. Он думает, что Флойд постарел, что он его легко победит. Пусть попробует.