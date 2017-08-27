Флойд Мейвезер: "Спасибо моим болельщикам из прекрасной Ирландии"

Американец Флойд Мейвезер после победы над Конором Макгрегором поблагодарил своих фанатов за поддержку. Отметим, что 40-летний боксер до этого поединка не выходил на ринг на протяжении двух лет. Бой с Макгрегором был остановлен судьей в 10-м раунде. Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессионалах.

– Спасибо моим болельщикам из прекрасной Ирландии и всех стран мира, которые меня поддерживали, – написал на своей странице в Твиттере Мейвезер. – Без Бога ничего бы этого не случилось. Спасибо!

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция