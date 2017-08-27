Флойд Мейвезер: "Спасибо Богу за все это"

Американский боксер Флойд Мейвезер перед поединком против Конора Макгрегора поблагодарил Бога за то, что есть у него сейчас. В эти минуты непобежденный чемпион мира проводит последнюю подготовку к бою с ирландцем.

"Без Бога это все было бы невозвожным. Спасибо!" - написал Мейвезер в Твиттере.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.