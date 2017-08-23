Флойд Мейвезер: "Поставил бы на то, что бой с Макгрегором не продлится слишком долго"

Американский боксер Флойд Мейвезер на церемонии Grand Arrivals в Лас-Вегасе, которая открывает неделю его боя с Конором Макгрегором, поблагодарил болельщиков за поддержку. Он также отметил, что поединок завершится досрочно.

- Сегодня я просто хочу поблагодарить своих болельщиков, - приводит Mirror слова Мейвезера. - Без вас мы бы не были там, где находимся сейчас. Это будет хороший бой. Если хотите сделать ставку, то советую поставить на то, что поединок не продлится слишком долго. Интригующим его делает то, что я не дрался пару лет.

Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Мейвезер - Макгрегор.