Флойд Мейвезер надеется найти преемника

Непобежденный чемпион мира Флойд Мейвезер сообщил, что параллельно с бизнес-проектами, собирается помогать молодым боксерам. В ночь на 27 августа американец после победы над чемпионом UFC Конором Макгрегором заявил о завершении карьеры.

- Я просто хочу помогать молодым бойцам, - цитирует BoxingScene Мейвезера. - Мой отец - тренер, он обучил меня спорту. Все, чему я научился у него, до сих пор при мне. Тренеры помогают бойцам стать лучше. Они учат их становиться суперзвездами не только на ринге, но и за его пределами. Надеюсь, что смогу найти следующего Флойда Мейвезера.

Мейвезер vs Макгрегор: деньги вместо волшебства // Великий бой или великий обман?

Что говорили Мейвезер и Макгрегор друг о друге // Эклектика в Лас-Вегасе