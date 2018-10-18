Флойд Мейвезер: "Мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги"

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер отметил, что получит много денег в случае боя с Хабибом Нурмагомедовым. Ранее сообщалось, что американец готов встретиться с россиянином в ринге по правилам бокса.

- Все спрашивают, почему я говорю о боях с соперниками из ММА. Но послушайте, мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги, - проиводит Boxingnews24 слова Мейвезера. - Мы с Конором собрали большую сумму. Я боксирую только с теми, кто приности большие деньги. Я готов к тому, чтобы повеселить публику. Я дам людям то, что они хотят видеть.

Я встречусь и с Хабибом, и с Конором уже в 2019 году. Многие не верили, что мой бой с Макгрегором вообще состоится, но я рад, что это случилось.