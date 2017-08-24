Флойд Мейвезер-младший: "Я всегда побеждал, мой подход меня не подводил"

Непобежденный экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший отметил, что хорошо готов к поединку с бойцом UFC Конором Макгрегором. Также его не беспокоит, что говорит оппонент перед поединком, так как все будет решать бой, а не слова.

– Я отлично подготовился, – цитирует The Mirror Мейвезера. – Я в спорте 21 год, поэтому отношусь к этому очень серьезно. Противостояние сводится к моему бою с Макгрегором. Мы покажем болельщикам то, чего они хотят видеть. В смешанных единоборствах он непобедим. Но за 21 год я видел многое. 47 противников, с которыми я встречался, говорили, что у меня хрупкие руки, что я испуган. Но я всегда побеждал, мой подход меня не подводил. Я использую все, чему меня учили. Я делал все в боксе не один, не два, а тысячу раз. Я родился бойцом и умру истребителем. Все слова вообще не играют никакой роли. Вслух можно говорить что угодно, даже если ты так не считаешь на самом деле. Я не беспокоюсь ни о чем. На меня многие смотрят, и я несу ответственность.

Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Мейвезер - Макгрегор.