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08:27 | БОКС — Профессиональный

Флойд Мейвезер: "Макгрегор - серьезный соперник"

Американец Флойд Мейвезер после победы над Конором Макгрегором отметил, что он не пытался форсировать события. По его словам, он знал, что поединок завершится досрочно.

- Мой план на бой был идти шаг за шагом. Я гарантировал, что бой завершится досрочно. Мне 40 лет, пришло время завершить карьеру. Макгрегор - конкурентный соперник. Что мог бы выделить за время своей карьеры? Я просто был профессионалом, каждый бой был ключевым.

Хочу ли я, чтобы меня запомнили? Да, как отличного человека, но не только внутри ринга, но и вне его.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

 
Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
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