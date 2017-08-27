Флойд Мейвезер: "Макгрегор - серьезный соперник"

Американец Флойд Мейвезер после победы над Конором Макгрегором отметил, что он не пытался форсировать события. По его словам, он знал, что поединок завершится досрочно.

- Мой план на бой был идти шаг за шагом. Я гарантировал, что бой завершится досрочно. Мне 40 лет, пришло время завершить карьеру. Макгрегор - конкурентный соперник. Что мог бы выделить за время своей карьеры? Я просто был профессионалом, каждый бой был ключевым.

Хочу ли я, чтобы меня запомнили? Да, как отличного человека, но не только внутри ринга, но и вне его.