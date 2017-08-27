Флойд Мейвезер: "Макгрегор был намного лучше, чем я ожидал"

Американец Флойд Мейвезер после победы над Конором Макгрегором подчеркнул, что ожидал меньшего сопротивления от ирландца. Отметим, что 40-летний боксер до этого поединка не выходил на ринг на протяжении двух лет. Бой с Макгрегором был остановлен судьей в 10-м раунде. Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессионалах.

– Макгрегор – тяжелый оппонент, – цитирует Mirror Мейвезера. – Мы смогли дать фанатам то, что они и хотели увидеть. Он был намного лучше, чем я ожидал. Но сегодня я был лучшим на ринге.

Наш план заключался в том, чтобы не форсировать события, не торопиться, а затем вырубить Макгрегора на заключительном отрезке боя. Мы хотели, чтобы свои лучшие и самые мощные удары он нанес на самом старте. После 25 минут боя Макгрегор стал действовать медленнее.

Бокс – тяжелый вид спорта, MMA – тяжелый вид спорта. Поэтому я хочу поблагодарить поклонников за поддержку. Мой план заключался в том, чтобы идти вперед и не отступать назад. Я бы не смог добиться результата 50-0 без своих фанатов. Рокки Марчиано – легенда, и однажды я надеюсь также войти в зал славы бокса.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция