Флойд Мейвезер: "Это будет последний бой Макгрегора"

Американский боксер Флойд Мейвезер во время процедуры взвешивания перед боем с Конором Макгрегором отметил, что поддержка его соперника со стороны ирландцев в Лас-Вегасе никак не повлияет на результат. Непобежденный чемпион мира пообещал, что этот поединок будет последним для Макгрегора в боксе.

- Вес не имеет значения в ринге, - приводит ВВС слова Мейвезера. - Запомните мои слова: он не продержится весь поединок. Сейчас я просто хочу поблагодарить фанатов. Это будет последний бой Конора Макгрегора. Поддержка болельщиков? Они не могут драться за тебя, это соперничество один на один. Я 49 раз был там, и точно могу это сказать.

Напомним, сегодня спортсмены прошли процедуру взвешивания перед завтрашним боем. Оба вписались в рамки весовой категории до 69,85 килограмма. Макгрегор показал результат 69,4 килограмма, Мейвезер был легче на 1,6 килограмма.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.