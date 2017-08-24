Флойд Мейвезер: "Бой с Макгрегором не пройдет полную дистанцию. Это просто работа"

Непобежденный экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший в преддверии поединка с чемпионом UFC Конором Макгрегором отметил, что в оставшиеся до боя дни намерен посещать новый стрип-клуб недалеко от Лас-Вегаса. Также американец уверен, что поединк закончится досрочно его победой.

- Это просто работа. Моя задача – быть бойцом. Этот бой не пройдет полную дистанцию, – цитирует Мейвезера BoxingScene. - Я буду в клубе Girl Collection каждый день на этой неделе. Каждый день.

Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Мейвезер - Макгрегор.