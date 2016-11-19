12:56 | БОКС — Профессиональный

Флойд Мейуэзер-старший: "Уорд выбьет всю дурь из Ковалева"

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Флойд Мейуэзер-старший отметил, что у американца Андре Уорда больше шансов на победу в бою с россиянином Сергеем Ковалевым. Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF состоится сегодня в Лас-Вегасе.

- Если честно, я считаю, что Уорд побьет его, - приводит BoxingScene слова Мейуэзера-старшего. - Он слишком хорош для такого боксера, как Ковалев. У него есть мощь, и вы это увидите. Посмотрите, Уорд выбьет всю дурь из Ковалева.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ntsg62

Надо Сергею и ГГГ зачистить свои веса от этих недочемпионов-афроамериканцев,которые дерутся только между собой и пилят деньги!! Они чувствуют ,что тихим сапом появилась необратимая сила со стороны и запаниковали.Надо Сергею обязательно уронить на канвас черного,иначе судьи местные "насчитают" непременно!!!

13:38

уруру

Жаль,что не всю дурь из твоей головы в свое время выбил Шугар Рэй Леонард.

13:27

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