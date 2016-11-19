Флойд Мейуэзер-старший: "Уорд выбьет всю дурь из Ковалева"

Флойд Мейуэзер-старший отметил, что у американца Андре Уорда больше шансов на победу в бою с россиянином Сергеем Ковалевым. Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF состоится сегодня в Лас-Вегасе.

- Если честно, я считаю, что Уорд побьет его, - приводит BoxingScene слова Мейуэзера-старшего. - Он слишком хорош для такого боксера, как Ковалев. У него есть мощь, и вы это увидите. Посмотрите, Уорд выбьет всю дурь из Ковалева.