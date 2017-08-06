Флойд Мейуэзер-старший: "Макгрегор даже по мне не попадет"

Флойд Мейуэзер-старший, отец и тренер Флойда Мейуэзера-младшего, которому предстоит провести поединок против Конора Макгрегора, выразил уверенность в том, что сын одержит легкую победу. Бой по правилам бокса между американцем и ирландцем состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

- Я уже говорил Макгрегору о том, что способен проучить его, несмотря на то, что мне 64 года, а ему 27, - приводит Ontheropesboxing.com слова Мейуэзера-старшего. - Я сказал ему: "Ты даже не поймешь, откуда прилетит удар. Не нужно думать о Флойде, потому что ты не будет с ним биться. У тебя ничего не останется, когда я с тобой разделаюсь".

Ему не удастся достать меня. Макгрегор даже не попадет. Я обучен защите, которая досталась мне от моего тренера. В поединке с ним мне по силам отбоксировать все раунды. Я могу позволить, чтобы он выбрасывал удары весь день, но он все равно не попадет. Может быть, он захочет выйти на ринг со стариком, когда с ним разберется Флойд.