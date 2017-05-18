Флойд Мейуэзер-младший: "Я даю болельщикам то, чего они хотят, - бой с Макгрегором"

Легендарный боксер Флойд Мейуэзер-младший заявил, что готов выйти из отставки, чтобы провести поединок с бойцом смешанных единоборств UFC Конором Макгрегором. Ранее ирландец подтвердил, что подписал контракт на бой с американцем.

Под поединок на 10 июня уже зарезервирована арена T-Mobile в Лас-Вегасе.

– Существует только один бой, который имеет смысл с точки зрения бизнеса, – цитирует BoxingScene Мейуэзера. – Я вышел из отставки, потому что я бизнесмен. Хочу дать миру то, что он хочет видеть. Макгрегор – боец, и я боец. Этот бой хотят увидеть болельщики.