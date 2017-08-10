Флойд Мейуэзер: "Макгрегор назвал темнокожих обезьянами? Это неуважение"

Чемпион мира по боксу Флойд Мейуэзер обвинил бойца UFC Конора Макгрегора в расизме. Говоря о фильме "Рокки 3", ирландец назвал темнокожих боксеров обезьянами.

- Мне не понравилось, что он назвал нас обезьянами, - цитирует ESPN Мэйуэзера. - Это полное неуважение. Он не достиг той фазы, при которой он вывел бы меня из себя, но мне это не понравилось. Он продолжает заниматься болтовней, но я силен, умен, терпелив. А во время боя я собираюсь оставаться таким же. Назовет ли он меня так во время боя? Посмотрим. Я буду драться за американский народ и всех чернокожих.