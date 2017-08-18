Флойд Мейуэзер: "Макгрегор до сих пор боксирует грязно"

Американский боксер Флойд Мейуэзер-младший в преддверии поединка с Конором Макгрегором выразил уверенность в том, что решения судей будут непредвзятыми.

При этом он подчеркнул, что ирландский боец смешанных единоборств до сих пор дерется грязно. Напомним, что бой Мейуэзер - Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

- Я не сомневаюсь, что судья хорошо выполнит свою работу. Он должен гарантировать, что боксеры ведут чистый бой, - приводит Boxing Scene слова Мейуэзера. - Я жду, что правила будут соблюдаться.

В лагере Макгрегора присутствует бывший рефери, что здорово. Но, судя по тому, что я видел, - он до сих пор дерется грязно. Однако я не должен думать об этом. Мне нужно выйти на ринг и драться, а судьи должны выполнить свою работу.