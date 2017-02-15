Флойд Мейуэзер: "Конор Макгрегор, если хочешь поединка, уладь проблемы с UFC"

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейуэзер призвал бойца смешанного стиля Конора Макгрегора решить все вопросы с руководством UFC, прежде чем думать об организации их совместного поединка. Ранее появилась информация, что Макгрегор не может провести бой с Мейуэзером, пока не истечет его контракт с UFC, по которому ирландец должен провести еще четыре поединка.

"Слушай, Конор Макгрегор, если тебе хочется провести этот поединок, то реши проблемы с UFC, а уже затем пусть твои представители ведут переговоры с моими", - написал Мейуэзер в своем "Твиттере".

Мейуэзер провел на ринге 49 поединков, во всех одержал победы, последний бой состоялся в сентябре 2015 года.