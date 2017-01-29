Флойд Мейуэзер: "Думаю, мой бой с Макгрегором состоится"

Боксер Флойд Мейуэзер-младший выразил надежду на то, что его поединок с бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором по правилам бокса состоится. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мейуэзер предложил ирландцу 15 миллионов долларов за организацию боя.

– Болельщики хотят этого боя, ждут его с нетерпением, это отличное развлечение, – приводит The Mirror слова Мейуэзера. – Так что давайте дадим им то, что они хотят. Я думаю, что наш бой с Макгрегором по боксерским правилам состоится и я получу то, что заслуживаю.

Мейуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед, 26 из которых – нокаутом, при этом не потерпев ни одного поражения. Американец становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. Кроме того, Мейуэзер является бронзовым призером Олимпийских игр-1996.

