10:37 | БОКС — Профессиональный

Флойд Мейуэзер: "Больше не хочу драться, не спрашивайте меня о возвращении"

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Американец Флойд Мейуэзер-младший подчеркнул, что не думает о возвращении на ринг. Спортсмен доволен тем, как прошла его карьера и больше не хочет сражаться.

В прошлом году Мейуэзер объявил о завершении профессиональной карьеры после защиты титулов чемпиона мира по версиям WBC и WBA в бою против Андре Берто.

- Не хочу говорить о своем возвращении, - приводит Boxingscene слова Мейуэзера. - Все хотят услышать о том, что я вернусь, но мне больше не хочется драться. Больше не спрашивайте меня об этом. Я повзрослел, я счастлив. Мне больше не хочется бороться. Я доволен своей завершившейся карьерой.

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