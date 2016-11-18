Флойд Мейуэзер: "Больше не хочу драться, не спрашивайте меня о возвращении"

Американец Флойд Мейуэзер-младший подчеркнул, что не думает о возвращении на ринг. Спортсмен доволен тем, как прошла его карьера и больше не хочет сражаться.

В прошлом году Мейуэзер объявил о завершении профессиональной карьеры после защиты титулов чемпиона мира по версиям WBC и WBA в бою против Андре Берто.

- Не хочу говорить о своем возвращении, - приводит Boxingscene слова Мейуэзера. - Все хотят услышать о том, что я вернусь, но мне больше не хочется драться. Больше не спрашивайте меня об этом. Я повзрослел, я счастлив. Мне больше не хочется бороться. Я доволен своей завершившейся карьерой.