Флойд Мейуэзер: "25 миллионов за бой с Макгрегором? Шутники!"

Американский боксер Флойд Мейуэзер посчитал шуткой предложение в 25 миллионов долларов за бой с ирландцем Конором Макгрегором. Президент UFC Дана Уайт готов был гарантировать американцу эту сумму. Отметим, что Мейуэзер предлагал ирландцу 15 миллионов долларов за поединок. Ранее сообщалось, что спортсмены могут встретиться на ринге и провести бой по правилам бокса. Позже ирландец подчеркнул, что намерен выручить за этот поединок не менее 100 миллионов.

– Ха! Да Уайт просто чертов шутник! – цитирует Boxingscene Мейуэзера.