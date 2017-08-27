Феллаини "занял место" Макгрегора в бою с Мейвезером

В интернете появились фотографии, на которых полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини, ставший героем мемов, вместо чемпиона UFC Конора Макгрегора противостоит непобежденному чемпиону мира Флойду Мейвезеру. Пользователи заменили лицо ирландца на изображение бельгийского футболиста в одном из моментов после удара американского боксера.

Бой по правилам бокса, состоявшийся в Лас-Вегасе, завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в 10-м раунде.

Мем с Феллаини появился после матча за Суперкубок УЕФА, в котором "Реал" победил "Манчестер Юнайтед". В одном из игровых эпизодов мяч попал в голову хавбеку манкунианцев. Этот момент был запечатлен фотографом - лицо бельгийца приняло очень смешную гримасу. После завершения игры мем с Феллаини получил распространение. В популяризации фотографии приняли участие вртарь "Порту" Икер Касильяс и защитник "Баварии" Матс Хуммельс.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция