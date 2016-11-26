Федор Лапин: "Гассиеву может не хватить опыта против Лебедева"

Тренер польского боксера Кшиштофа Влодарчика Федор Лапин высказал мнение о том, что россиянину Мурату Гассиеву может не хватить опыта в бою против чемпионата мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Дениса Лебедева. Однако, по словам специалиста, ударная мощь Гассиева хороша, так что он может "зацепить" своего соотечественника.

- Бьющему и молодому Гассиеву может опыта не хватить, - приводит "Р-Спорт" слова Лапина. - Он в первых раундах пропускает, ему нужно время разогреться. А Лебедев может ему не дать на это времени. Но ударная мощь у Гассиева хороша, он может зацепить Дениса. Так что тут всякое в бою может быть. Если Лебедев ошибется, то он проиграет.

Если Гассиев переведет бой на ближнюю дистанцию, то он может выиграть даже явно. Но тут и Лебедев в любую секунду может бой закончить победой. В общем, если Гассиев покажет лучший бой, чем в последних своих поединках, если он покажет, что он вырос, то Мурат может выиграть.

Бой между Лебедевым и Гассиевым состоится в Москве 3 декабря. В активе Лебедева 29 побед, 22 из которых добыты нокаутом. Единственное в своей карьере поражение россиянин потерпел от немца Марко Хука в 2010 году. Гассиев, который одержал победы во всех своих 23-х боях, является обязательным претендентом на чемпионский титул по версии IBF.