Федор Чудинов: "Возможно, к следующему бою буду готовиться с Санчесом"

Чемпион WBA во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов заявил, что, возможно, к следующему бою будет готовиться в США с американским тренером Абелем Санчесом, который уже дал на это согласие. Боксер добавил, что хотел бы взять реванш над Джорджем Гроувсом, которому проиграл бою за титул WBA (Super) в мае 2017 года.

К предыдущим поединкам спортсмену помогал готовиться тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов. Под его руководством Чудинов 3 февраля 2018 года в Сочи досрочно победил финна Тимо Лайне. В настоящее время Санчес тренирует чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева и неоднократного претендента по линии IBF в легком весе Дениса Шафикова.

– Пока конкретной информации по будущему бою нет, – цитирует "Р-Спорт" Чудинова. – Должен был полететь в Америку к Абелю Санчесу на сборы. Как будет известна дата боя, будет ясно, поеду ли я туда на сборы или нет. Так что к следующему бою, возможно, буду готовиться с Абелем Санчесом. Посоветовал, а точнее можно сказать, договорился об этом генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев после победы Мурата Гассиева в Сочи. Санчес согласился взять меня к себе на тренировки.

Смотрел бой Гроувза с Крисом Юбенком, где Гроувс победил единогласным решением судей. Одному я проиграл, а второму – брат, Дмитрий Чудинов. Хочется взять реванш за обоих. Так что хотелось бы с Гроувсом повторный бой провести. Интересно ли ему это? Вряд ли. Сейчас он чемпион, теперь мне нужно догонять его. Это жизнь.

Хочется быть чемпионом мира, двигаться дальше. Век профессионального боксера где-то до 36 лет, а мне всего 30. У меня, по сути, полно времени. Пока я не тороплю своих промоутеров, и пока у нас все нормально двигается.

Ранее сообщалось, что Чудинов проведет бой 22 июня в Москве в День бокса.