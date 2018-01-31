Федор Чудинов вместо Ганна, паспорт которого потеряли на почте, сразится с Лайне

Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе Федор Чудинов 3 февраля в Сочи проведет бой с финном Тимо Лайне, который заменит Бобби Ганна.

– Соперником Федора станет Тимо Лайне, – приводит РИА "Новости" слова промоутера российского боксера Владимира Хрюнова. – Американская почта потеряла паспорт Бобби Ганна с заполненными визами. Мы будем садиться с компанией и искать паспорт. Они вместо того, чтобы вручить ему в руки, кинули (паспорт) в сторону. Я думаю, что с Бобби Ганном мы встретимся. Скорее всего, в ноябре Андрей Сироткин проведет с ним бой.

3 февраля в Сочи Чудинов встретится с Лайне в андеркарде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем титула WBA Regular кубинцем Юниером Дортикосом.

До этого соперником Чудинова значился Бобби Ганн-младший (США). Чудинов, которому принадлежит титул WBA International, на профессиональном ринге одержал 16 побед при двух поражениях. На счету Лайне 21 победа при девяти поражениях.