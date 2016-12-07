Федор Чудинов: "Рад, что получил шанс вернуть пояс суперчемпиона"

Российский боксер во втором среднем весе Федор Чудинов, который сегодня получил резолюцию от WBA на поединок за титул суперчемпиона мира WBA с британцем Джорджем Гроувзом, сообщил, что все время поддерживал себя в форме. Он подчеркнул, что, несмотря на длительный простой в карьере после спорного поражения от немецкого боксера Феликса Штурма в марте 2016 года, готов вернуть себе пояс.

– Со мной кандидатуру Гроувза мой менеджер не обсуждал по моей же просьбе, – сказал Чудинов. – Проблема профессионального бокса заключается в том, что у тебя соперник может сменяться десять раз за день, так что я просил менеджера сообщать мне только конечный результат переговоров. Так что о том, что WBA выдала резолюцию на мой бой с Джорджем Гроувзом, узнал из новостей.

Его бои мне смотреть не доводилось, но я про этого боксера слышал. Знаю, что он достойный соперник. Хотелось бы провести бой в России, потому что с момента моего последнего поединка с Феликсом Штурмом прошло уже больше восьми месяцев, а драться дома после большого перерыва всегда легче. Что касается моей физической готовности, то все это время я поддерживал себя в форме, так что подготовка к бою не станет проблемой. В целом я рад, что появилась какая-то гарантия предстоящего боя. Но, опять же, состоится ли он, станет известно, только когда будет подписан контракт.

По словам главы промоутерской компании "Патриот" и менеджера Федора Чудинова Умара Кремлева, бой Федор Чудинов – Джордж Гроувз, возможно, состоится в феврале 2017 года в России, однако точное место и время поединка станет известно только после переговоров с командой соперника. Переговоры планируется провести в течение 30 дней. Гроувз провел на профессиональном ринге 28 поединков, одержал 25 побед – из них 18 нокаутом – и потерпел 3 поражения. Боксер владеет поясом WBA International во втором среднем весе. (Борис КРИВИН)