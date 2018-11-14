Федор Чудинов проведет следующий бой 14 декабря в Краснодаре

Чемпион WBA International во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов проведет следующий поединок 14 декабря в Краснодаре.

Последний поединок за границей Чудинов провел в мае 2017 года. Тогда в английском Шеффилде в бою за титул WBA он проиграл британцу Джорджу Гроувсу.

– Соперника пока не знаю, но я готов боксировать с любым, – цитирует Чудинова пресс-служба Федерации бокса России. – Уже начал подготовку в Центре прогресса бокса в Москве. Решил, что останусь здесь, а за пару недель до боя поеду в Краснодар".

Сейчас нет смысла ехать за границу, проходить акклиматизацию там, а потом снова здесь. Если бои будут за границей, буду туда ездить. Так как последний бой получился со сложной акклиматизацией, повторять не хотелось бы.