Федор Чудинов проведет следующий бой 14 декабря

Чемпион мира по версии WBA International во втором среднем весе Федор Чудинов проведет свой следующий бой 14 декабря. Поединок пройдет в Краснодаре в рамках боксерского шоу, где также встретятся Айк Шахназарян и Федор Папазов.

– Соперника пока не знаю, но я готов боксировать с любым. Уже начал подготовку в Центре прогресса бокса в Москве, – цитирует официальный сайт Федерации бокса России Чудинова. – Решил, что останусь здесь, а за пару недель до боя поеду в Краснодар. Сейчас нет смысла ехать за границу, проходить акклиматизацию там, а потом снова здесь… Если бои будут за границей, буду туда ездить. Так как последний бой получился со сложной акклиматизацией, – повторять не хотелось бы.