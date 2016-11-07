17:17 | БОКС — Профессиональный

Федор Чудинов проведет бой в конце декабря

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Промоутер Умар Кремлев, который представляет интересы боксера Федора Чудинова, сообщил, что россиянин планирует выйти на ринг в конце этого года. В последний раз спортсмен проводил бой в феврале 2016 года против немца Феликса Штурма. В этом поединке Чудинов проиграл, потеряв пояс чемпиона WBA. 

После боя Штурм провалил допинг-тест. В его крови был обнаржен станозолол. Немец отказался от титула, но Чудинову его не вернули.

- Мы ждем соперника, WBA обещает на этой неделе определиться, - приводит "Р-Спорт" слова Кремлева. – Появления Федора на ринге стоит ожидать в конце декабря.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161107/1111956993.html

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