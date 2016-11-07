Федор Чудинов проведет бой в конце декабря

Промоутер Умар Кремлев, который представляет интересы боксера Федора Чудинова, сообщил, что россиянин планирует выйти на ринг в конце этого года. В последний раз спортсмен проводил бой в феврале 2016 года против немца Феликса Штурма. В этом поединке Чудинов проиграл, потеряв пояс чемпиона WBA.

После боя Штурм провалил допинг-тест. В его крови был обнаржен станозолол. Немец отказался от титула, но Чудинову его не вернули.

- Мы ждем соперника, WBA обещает на этой неделе определиться, - приводит "Р-Спорт" слова Кремлева. – Появления Федора на ринге стоит ожидать в конце декабря.