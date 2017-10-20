Федор Чудинов проведет бой с Кинланом 9 декабря в Кемерове

Бывший чемпион мира россиянин Федор Чудинов 9 декабря в Кемерове проведет поединок против австралийца Ренолда Кинлана, информирует ТАСС.

Чудинов уступил титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в мае нынешнего года, проиграв техническим нокаутом британцу Джорджу Гроувзу. Затем 22 июля в Москве победил техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Хонатана Барбадильо.

Всего на счету Чудинова 15 побед (11 нокаутом) и два поражения. В послужном списке Кинлана - 11 побед (7 нокаутом), 2 поражения.