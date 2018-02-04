Федор Чудинов: "Недоволен собой даже на 50 процентов"

Российский боксер Федор Чудинов после победы над финном Тимо Лайне отметил, что ему не удалось показать многого в этом бою. Россиянин защитил титул интернационального чемпиона WBA.

- Ощущения хорошие после боя, жаль, что секунданты сняли его, сам парень не хотел сдаваться, - приводит "Р-Спорт" слова Чудинова. - Нужно отдать ему должное, крепкий, особого сопротивления он не выдал, но и мне не дал показать многого. Есть такие бойцы, которые здорово защищаются, и с ним ничего не сделаешь. Недоволен собой даже на 50 процентов, должен был попадать больше. Нужно было поактивней действовать