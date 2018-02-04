01:35 | Бокс — Профессиональный

Федор Чудинов: "Недоволен собой даже на 50 процентов"

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Российский боксер Федор Чудинов после победы над финном Тимо Лайне отметил, что ему не удалось показать многого в этом бою. Россиянин защитил титул интернационального чемпиона WBA.

- Ощущения хорошие после боя, жаль, что секунданты сняли его, сам парень не хотел сдаваться, - приводит "Р-Спорт" слова Чудинова. - Нужно отдать ему должное, крепкий, особого сопротивления он не выдал, но и мне не дал показать многого. Есть такие бойцы, которые здорово защищаются, и с ним ничего не сделаешь. Недоволен собой даже на 50 процентов, должен был попадать больше. Нужно было поактивней действовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/fights/20180204/1131994034.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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samsam

В данном случае не доволен собой даже на 50%.

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