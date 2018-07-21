Федор Чудинов: "Бой был не очень честным, но решение справедливое"

Российский боксер Федор Чудинов прокомментировал свою победу над Наджибом Мохаммеди в бою за титул по версии WBA во 2-м среднем весе.

- Бой был не очень честным и неудобным, - заявил Чудинов. - Один судья отдал победу мне, другой - ему, третий выдал окончательное решение в мою пользу. Считаю, что решение справедливое. Не считаю, что проиграл. Мы очень близко были, и бой такой смазанный получился. Я не доволен своей победой, но это победа.

Мне понравилось, что болельщики меня поддержали, хотя победа была не совсем чистой на соплях выдернул. Ну он опытный боец, провел много боев. Когда он запрыгивал на канаты, зрители поддержали его - это значит, что у нас любят хороший бокс. У нас начали понимать его. Люди насладились хороши конкурентным боем.

Победа была присуждена Чудинову раздельным решением судей. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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