Федерация бокса России предлагает провести бой Хабиба и Мейвезера в "Лужниках"

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев сообщил, что организация заинтересована в проведении боя между американцем Флойдом Мейвезером и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

- Если бой будет проходить в рамках бокса, то нам интересно его провести, - приводит "Р-Спорт" слова Кремлева. - Мы готовы на это, если этого захочет Хабиб. Хабиб хорошо владеет мастерством бокса, он это показал в стойке с Макгрегором, где он его обошел на голову. Что касается места - "Лужники".

Ранее Хабиб предложил Мейвезеру провести бой, а тот заявил, что хочет провести его по правилам бокса. В 2017 году американец в боксерском поединке победил Конора Макгрегора.