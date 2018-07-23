Федерация бокса России потратила 13 миллионов долларов на бой Усик - Гассиев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что организация потратила около 13 миллионов долларов на проведение боксерского вечера, в рамках которого состоялся бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Также деньги были потрачены на проведение Дня бокса в Москве и проведение жеребьевки второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

- На проведение жеребьевки, вечера бокса 21 июля и празднования Дня бокса на Манежной площади мы потратили около 13 миллионов долларов, все эти средства были привлеченными, - приводит "Р-Сопрт" слова Кремлева. - У нас было очень много партнеров.

Если же взять билеты на бой Гассиева, то за пять дней продаж было реализовано 20 тысяч билетов, а остальные 10 тысяч мы раздали ветеранам, детским домам, малоимущим семья. То есть была благотворительность. Эти мероприятия были приурочены ко Дню бокса, у нас не было идеи зарабатывать.