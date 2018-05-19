Федерация бокса России получила премию за социальный проект

В Твери состоялась церемония награждения победителей премии "Лучшие социальные проекты России". Ежегодная Программа "Лучшие социальные проекты России" создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса.

Федерация бокса России была номинирована в категории "Поддержка спорта и здорового образа жизни" и победила, представив жюри проект "День Бокса", – ежегодный праздник спорта, инициированный Федерацией бокса России, который страна отмечает 22 июля. От имени Федерации награды получил руководитель департамента по связям с общественностью Федерации бокса России Виталий Шильников. Торжественная церемония состоялась в Твери. (Елена СОБОЛЬ)