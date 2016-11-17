13:02 | БОКС — Профессиональный

Евгений Судаков: "Отчетно-выборная конференция ФБР в Москве легитимна"

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Член исполкома Федерации бокса России (ФБР) Евгений Судаков сообщил, что кворум собран на отчетно-выборной конференции ФБР, проходящей в четверг в Москве, поэтому ее решения будут легитимны.

На конференции, на которой должны состояться выборы президента организации, присутствуют 43 члена из 84. Действующий глава организации Борис Иванюженков не будет баллотироваться на новый срок.

- Все проводится в соответствии с уставом федерации, - приводит "Р-Спорт" слова Судакова. - Так как на конференции собран кворум, 50 процентов от числа региональных федераций плюс один голос, то конференция является легитимной. И в данном случае конференция будет считаться высшим органом ФБР, все ее решения правомочны.

На пост президента ФБР претендуют экс-глава федерации Эдуард Хусаинов, экс-директор Федеральной службы охраны Евгений Муров, также ранее возглавлявший ФБР президент Московской областной федерации бокса Сергей Данилов и представитель данной организации Леонид Котляр.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161117/1112341769.html

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