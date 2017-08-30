Евгений Малкин: "Пока в мире нет человека, способного одолеть Мейвезера. Даже у Макгрегора не получилось"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" отметил, что ожидал победы Флойда Мейвезера над Конором Макгрегором в поединке по правилам бокса. Он также добавил, что ирландец оставил все силы на ринге, несмотря на поражение.

Напомним, что Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде поединка.

– Как вам бой Мейвезера с Макгрегором – самое обсуждаемое спортивное событие последних дней?

– Никогда не было симпатий ни к одному, ни к другому. Но я ожидал такого исхода их боя, поскольку интересуюсь боксом, – сказал Малкин. – Макгрегору было тяжело перейти из ММА в другой вид спорта. Ирландец оставил в ринге все силы, даже казалось, что первые три раунда были на его стороне, но потом он начал уступать и в технике и в скорости, возможно, подсел физически. Пока в мире нет человека, способного одолеть Мейвезера. Даже у Макгрегора не получилось. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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