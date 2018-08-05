Евгений Фролов: "Наша конкуренция с Довбней не помешает "Оренбургу"

Голкипер "Оренбурга" Евгений Фролов в интервью "Известиям" отметил, что приход вратаря Александра Довбни поможет его команде. В 1-м туре РПЛ Фролов допустил результативную ошибку в матче со "Спартаком" (0:1).

– С приходом в "Оренбург" голкипера Александра Добвни, наверное, серьезно обострилась конкуренция на вашей позиции. Вас это не беспокоит?

– Здоровая конкуренция еще никому не помешала. Главное, чтобы был результат. Кто будет приносить его команде, тот и должен играть.

– Добвня очень удачно выступает именно против "Спартака". Не переживали, что ему дадут сыграть уже в первом туре?

– То, что было в прошлом сезоне, осталось в прошлом. Сейчас у нас новый чемпионат. Действительно, Саша в прошедшем чемпионате смотрелся здорово, ярко играл против лидеров. Может быть, если бы не моя ошибка в начале матча, потом говорили бы, что Фролов хорошо играет против "Спартака".