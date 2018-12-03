"Это ужас". Александр Гвоздик - о состоянии Стивенсона

Украинский боксер Александр Гвоздик - о состоянии его соперника Адониса Стивенсона. Украинец нокаутировал его в 11 раунде, после чего тот был госпитализирован.

Это ужас на самом деле. Надеюсь, что он скоро поправится, - сказал боксер в интервью каналу "Большой куш" на Youtube. - Я не знаю, что у него случилось, потому что видел его через 20 минут после боя, и он, в принципе, выглядел достаточно нормально, несмотря на то, что сидел на носилках. Если у него действительно проблемы, то дай Бог, чтобы он поскорее поправлялся и все у него было хорошо.

Ранее стало известно, что состояние Стивенсона стабилизировалось.