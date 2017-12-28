Ержан Залилов проведет бой против Айдына Ельжанова за вакантный пояс WBC Silver

30 декабря 24-летний Ержан Rocket Залилов (9 побед, 4 нокаута, 1 поражение) проведет бой за вакантный титул WBC Silver (Бюро СНГ и Славянских стран) в весовой категории до 55 кг (младший полулегкий вес) против соотечественника Айдына Gatti Ельжанова (4 победы, 3 нокаута). Бой состоится в рамках вечера бокса на Almaty Arena в Алматы.

Менеджер боксера Андрей Токарев: "Этот домашний бой - своеобразный подарок Ержану ко дню рождения, которое он празднует через месяц 30 января. Он прекрасно к нему подготовился на сборах в Буковеле, где спарринговал в лагере Клично – К2 Promotion с украинским боксером Олегом Малиновским. Основной тренировочный задел, конечно, мы отработали дома в Ухте с наставниками Алексеем Турановым и Егором Елагиным. На будущий год, при удачном раскладе в бою с Ельжановым, будем готовиться к турнирам в Испании и Риге в рамках сотрудничества с промоутором YUKA Boxing Зяки Юнисовым".

Еще одна подопечная россиянка Токарева Инна Ice Queen Сагайдаковская (6 побед, 2 нокаута), обладающая поясом WBC Silver, в этот боксерский вечер претендует на титул чемпионки мира WBC в первом полусреднем весе. Соперницей Инны станет опытная немка Дженифер Ретцке (16 побед, 10 нокаутов, 3 поражения). "Это очень серьезная соперница, которая в свое время боксировала с титулованной норвежкой Сесилией Брейкхус. Сейчас у Инны есть шанс впервые после Натальи Рогозиной принести России чемпионский титул WBC", – добавил Токарев.