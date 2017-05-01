Энтони Джошуа: "У меня нет проблем с реваншем против Кличко"

Британец Энтони Джошуа отметил, что готов к реваншу с украинцем Владимиром Кличко в любом месте. Напомним, что их поединок накануне завершился победой Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. Боей с Туманного Альбиона завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.

– У меня нет проблем с реваншем против Кличко, – цитирует Джошуа The Sun. – Полагаю, он и сам этого хочет. Поэтому давайте это сделаем. Я готов приехать куда угодно и победить. Я не испытываю давления, а просто люблю боксировать.

Почему я еще говорю о Фьюри? Это не просто так. Если этот бой интересен спорту и публике, то я с удовольствием это сделаю.