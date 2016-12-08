Энтони Джошуа: "Рассчитываю раздавить Молину"

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа подчеркнул, что готов к бою с Эриком Молиной. Британец встретится с американцем 10 декабря.

– Тренировки прошли хорошо, хотя было сложно, – цитирует ВВС Джошуа. – С опытом я стал ценить такие тяжелые тренировки. Физически я сейчас в наилучшей форме. На подготовку Молины внимания не обращаю. Рад, что он чувствует себя в порядке. Надеюсь, мне удастся его раздавить. Буду планомерно оказывать на него давление. Сделаю его похожим на дебютанта.